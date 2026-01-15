'Standard schiet raak: goalgetter vrijdag naar Luik'

Foto: © photonews

Standard de Liège wil er in 2026 opnieuw staan en blijven meedingen voor de Champions' Play-offs. Daartoe wil het zich dan ook gaan versterken. Er staat nu ook aanvallende versterking klaar voor de Rouches.

Standard de Liège begint 2026 in de competitie op een gedeelde zesde plaats en wil dan ook graag de komende tien speeldagen blijven meespelen voor een stekje in de Champions' Play-offs. Daartoe moeten ze vol aan de bak.

En dus moet er ook versterking komen. Dat beseft ook Marc Wilmots en de rest van de sterke mannen die bij de Rouches momenteel de plak zwaaien. En daarbij zijn ze nu ook uitgekomen bij een mogelijke aanvallende versterking.

Standard wil gaan shoppen bij OGC Nice in Franse Ligue 1

Die er sneller dan verwacht zou kunnen komen, want volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri wordt er snel werk gemaakt van een deal rond Bernard Nguene. Dat is een 19-jarige Kameroense aanvaller die volgens Transfermarkt een marktwaarde van 200.000 euro heeft.

"Standard de Liège doet een bod op Bernard Nguene! OGC Nice en RSCL hebben een akkoord bereikt over de spoedige komst van de Kameroense spits naar Luik. Nguene zou aanstaande vrijdag al in Luik kunnen arriveren", aldus Tavolieri.

De 19-jarige Kameroener speelde dit seizoen amper zes keer mee voor OGC Nice en lijkt daardoor op zoek naar een optie om meer speelminuten te genereren. Die kansen zou hij bij Standard zeker kunnen vinden. 

