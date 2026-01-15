Uitzonderlijk laat ook Hasi er zich over horen... Waarom deze contractverlenging gevoelig ligt bij Anderlecht

Olivier Renard heeft heel wat werk met de contractverlengingen die er nog moeten gebeuren bij Anderlecht: Nathan De Cat, Joshua Nga Kana, Marco Kana... Dat zijn de meest dringende. Met Thorgan Hazard heeft hij wat meer tijd, maar ligt het ook bijzonder gevoelig.

Hazard zelf kijkt de kat uit de boom. Er wordt gesproken over een contractverlenging en dat doet hij grotendeels zelf, met de hulp van zijn vader. Maar de aanvallende middenvelder is niet van plan om binnenkort al een beslissing te nemen. Hij weet dat hij in een situatie zit waarin hij al zijn opties kan bekijken.

Thorgan Hazard wil niet moeilijk doen over het financiële

De bijna 33-jarige Hazard wil nog twee-drie seizoenen spelen en wil dus een verbintenis voor minstens twee seizoenen. Bij Anderlecht denken ze aan één seizoen met een prestatiegerichte optie op een tweede seizoen. Dat is bespreekbaar, maar het moet ook aan verminderde voorwaarden gebeuren.

Dat op zich is overbrugbaar, want het financiële is minder belangrijk voor Hazard. Het gaat om de duur van de verbintenis. Maar de vernieuwde transferpolitiek van paars-wit kan hem daar bij helpen. Olivier Renard heeft immers de opdracht om vooral spelers te halen waarop een meerwaarde gecreëerd kan worden.

Lees: jongere spelers. Maar een ploeg kan niet gebouwd worden rond enkel tieners en prille twintigers. Dat is ook waarom Besnik Hasi zich uitzonderlijk in dit dossier wil uitspreken. Hasi gaf publiekelijk aan dat hij "graag zou willen dat Hazard bleef".

Besnik Hasi weet dat Anderlecht hem geen waardige vervanger wil/kan geven

Bij alle andere dossiers hield de trainer zich op de achtergrond en verwees hij naar de clubleiding. Intern heeft Hasi dan ook aangegeven hoe belangrijk Hazard is in de kleedkamer en op het veld. Een fitte Hazard is nog altijd een meerwaarde, al lukken niet al zijn acties meer.

Lees ook... LIVE: Anderlecht op voorsprong, Gent gaat uit ander vaatje moeten tappen

De financiële situatie van Anderlecht is niet van die aard dat ze nog gaan investeren in dure routiniers. Dan is het makkelijker om diegene te houden die al geïntegreerd is en door iedereen in de kleedkamer gerespecteerd wordt. 

Hazard weet dat hij altijd wel een nieuwe club zal vinden, maar hij zou zelf graag bij Anderlecht blijven. Uiteraard overweegt hij ook exotische bestemmingen, maar met vier kinderen waar hij rekening mee moet houden en waar hij niet van gescheiden wil worden, is dat zeker niet zijn eerste keuze...

