Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir maakte zaterdag zijn debuut als speler van Cercle Brugge. De aanvaller mocht invallen op het veld van KVC Westerlo, waar de Vereniging met de volle buit aan de haal ging. Vanzeir wil bij Cercle opnieuw naar zijn beste niveau toegroeien.

Vanzeir kwam deze winter op huurbasis over van reeksgenoot KAA Gent en moet Cercle meer aanvallende opties geven.

Bij de Buffalo's kwam hij dit seizoen amper in het stuk voor, maar daar moet in Brugge verandering in komen. Vanzeir mocht tegen Westerlo alvast proeven van zijn eerste speelminuten.

Vanzeir heeft matchritme nodig

"Natuurlijk is het fijn om mijn debuut te maken, maar dat is niet het belangrijkste vandaag, wel de drie punten", tekende Sporza een eerste reactie op van de Limburger.

De aanvaller is van plan om te vlammen bij groen-zwart, al ontbreekt het hem nog aan enkele zaken. "Het is wel mijn bedoeling om hier mijn beste niveau te halen, maar ik heb nog tijd, matchritme en vertrouwen nodig."



"De jongens gaan me helpen, ik ben zeker dat het goedkomt", voegde hij vol vertrouwen toe. Vanzeir en co trekken volgende week naar KRC Genk, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.