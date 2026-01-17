Supporter opgepakt na racisme-incident in match in Challenger Pro League

Na afloop van de wedstrijd tussen Jong Genk en Lommel SK ontstond commotie rond grensoverschrijdend gedrag. De feiten speelden zich af op de hoofdtribune, waar familieleden van een speler het doelwit werden.

Incident na het eindsignaal

De competitiewedstrijd in de Challenger Pro League eindigde sportief in het voordeel van Lommel SK, maar het duel kreeg een onaangename nasleep. Op de tribune van de thuisploeg werd de familie van John Banguera geconfronteerd met racistische uitlatingen.

Banguera merkte de situatie op terwijl hij nog op het veld stond. De verdediger liet de vierende aanhang links liggen en begaf zich onmiddellijk naar zijn familieleden. De politie van Geel identificeerde één dronken supporter van KRC Genk, die administratief werd opgepakt wegens de beledigingen, zo meldt Het Belang van Limburg.

Gevolgen en eerdere feiten

De aangehouden persoon riskeert bovendien een stadionverbod, conform de geldende veiligheidsmaatregelen. De club en de betrokken instanties bekijken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Voor Lommel SK is dit niet het eerste incident in korte tijd. In december werden spelers van de club al geconfronteerd met ongepast gedrag van supporters van Lierse. De herhaling van dergelijke feiten leidt ertoe dat opnieuw een klacht bij de Pro League wordt overwogen.



Binnen de sportieve staf heerst vooral bezorgdheid over de herhaaldelijke incidenten. De club benadrukt dat de focus op sportieve prestaties niet mag worden ondermijnd door gedrag dat indruist tegen de waarden van de competitie.