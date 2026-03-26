Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

De jonge Jahnilo Wiegel kan de komende dagen een droom beleven. Suriname mikt namelijk op een historische kwalificatie voor het WK 2026. En zo zou er een speler uit de Belgische amateurreeksen op het WK kunnen verschijnen.

De intercontinentale barrages voor het WK 2026 beginnen donderdag: Nieuw-Caledonië neemt het op tegen Jamaica, terwijl Bolivia het opneemt tegen Suriname. In de Surinaamse selectie zit ook een speler die in België actief is – maar niet in de Pro League.

Speler van Houtvenne in de selectie van Suriname

Jahnilo Wiegel (21), opgeroepen door de bondscoach van Suriname voor deze barrages, is namelijk de doelman van KFC Houtvenne, in de Eerste Amateurklasse van het voetbal. Hij is er eerste doelman in de derde klasse van ons voetbal, wat hem een status als Surinaams international oplevert.

Wiegel werd geboren in Amsterdam, maar volgde het grootste deel van zijn opleiding in België, bij Turnhout en Club Brugge. Na een passage bij PEC Zwolle keerde hij terug naar Westerlo, dat hem dit seizoen aan KFC Houtvenne uitleent, in de Eerste Afdeling VV. Omdat zijn kansen om Nederlands of Belgisch international te worden onbestaande waren, koos Wiegel al snel voor Suriname.

Wiegel wil Suriname op de kaart zetten

Hij heeft echter nog niet kunnen debuteren. "Ik heb twee heel goede doelmannen voor mij", zegt hij in uitspraken die werden opgepikt door Sporza. Hij is namelijk derde doelman, achter Warner Hahn, een veteraan met een verleden bij Anderlecht, en vooral Etienne Vaessen, basisspeler in de Eredivisie.



Maar Wiegel hoopt op een waanzinnige ervaring: de eerste WK-deelname in de geschiedenis van zijn land. "Iedereen gelooft er voor 1000% in. We gaan naar het WK, anders kan het niet. Ik speel liever het WK met Suriname dan de Champions League met mijn club", stelt hij. "En als we het spelen, zal niemand nog kunnen zeggen dat hij niet weet waar Suriname op de wereldkaart ligt."