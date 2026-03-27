Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Marc Wilmots heeft een opmerkelijke anekdote gedeeld uit zijn spelerscarrière, die teruggaat tot 1994. In die periode werd RSC Anderlecht kampioen, terwijl Standard slechts zesde eindigde.

Toch had Anderlecht toen grote interesse in de jonge Wilmots, die indruk maakte bij Standard. Clubicoon Michel Verschueren probeerde hem te overtuigen van een transfer, maar botste op een duidelijke weigering. “Hij zei: ‘Dan zal je geen minuut spelen op het WK in de VS’”, herinnert Wilmots zich bij Sudinfo.

Die uitspraak kwam hard aan bij de toen 25-jarige aanvaller, die zich voorbereidde op zijn tweede wereldkampioenschap met de Rode Duivels. “Na die woorden had ik eigenlijk geen zin meer om mee te gaan”, geeft Wilmots toe.

Hij voelde zich bovendien benadeeld in de selectie. “Josip Weber werd snel genaturaliseerd en ik had het gevoel dat de kaarten al geschud waren. Voor mij was het duidelijk: het zat niet goed.”

Marc Wilmots weigerde een transfer naar Anderlecht en dat viel niet goed

Uiteindelijk werd Wilmots toch overtuigd om deel te nemen aan het WK, mede dankzij druk vanuit Standard. “Ik ben gegaan omdat ik het verdiende na mijn goals in de kwalificaties, maar het was moeilijk. Er werd mij zelfs een nachtelijk uitstapje verweten dat niet eens klopte.”

Zijn toernooi bleef uiteindelijk beperkt tot 54 minuten speeltijd. “Toen we terug in België landden, heb ik beslist om te stoppen bij de nationale ploeg. Ik heb dat drie jaar volgehouden en alles op mezelf genomen, om de ploeg niet te schaden.”

