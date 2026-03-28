Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal
De Jonge Duivels leken deze vrijdag ei zo na naast het 'gouden horloge' te grijpen. Het had een moment van klasse van Arthur Vermeeren nodig om Den Dreef uit zijn sluimer te wekken. Opdracht volbracht, al mag het mogelijk toch ietsje meer zijn ...

Zeven Rode Duivels in de basiself - als je Mike Penders en Samuel Mbangula meetelt, die al bij de A-ploeg zaten zonder daar minuten te maken. Goed, samen komen die zeven Duivels aan 10 interlands, waarvan er 6 alleen al op naam van Arthur Vermeeren staan, maar de U21-ploeg waarover Gill Swerts beschikte oogde toch bijzonder indrukwekkend.

En toch speelde ze... als een U21-ploeg. Jeugdvoetbal is vaak frivool en aantrekkelijk, ook al staat het tactisch niet altijd juist. De Jonge Duivels grepen echter vaak naar de lange bal, zonder ideeën, zonder schwung, met amper kansen uit open spel. Er is geen andere manier om het te zeggen: het was slecht.

Niet de eerste keer dat beloften niet goed spelen?

Slecht zoals in 2024, toen een schaamteloos getalenteerde lichting in de barrages voor het vorige EK U21 hard werd uitgeschakeld door Tsjechië. Toen op het veld: Mandela Keita, Mario Stroeykens, Romeo Vermant, Lucas Stassin, Senne Lammens, en zelfs een zekere Konstantinos Karetsas in de tweede helft. Slecht zoals bij de nederlaag in Oostenrijk, vorig jaar, die nu al wat druk op de ploeg zette.

Slecht zoals... onder Jacky Mathijssen op het EK U21 in 2023, met toen nog uitzonderlijker materiaal. Overschatten we onze jongeren systematisch? Het kan. Maar het is ook aan Gill Swerts, die na het falen van 2024 in zijn functie bevestigd werd zonder dat echt duidelijk is waarom (behalve om financiële redenen, want we weten dat de KBVB zich geen klepper voor de U21 kan permitteren), om deze ploeg te laten voetballen, die toch meer ruwe kwaliteit heeft dan veel Europese landen.

Is Swerts de juiste man voor de Belgen?

Vrijdag, ondanks het erg povere spektakel, liet Swerts snelheidsduivels als Julien Duranville en Noah Adedeji-Sternberg de hele match op de bank en deed hij maar twee wissels (waaronder de invalbeurt van Idumbo in de 81e minuut). Heeft Norman Bassette, die in de 2. Bundesliga niet bepaald in vuur en vlam staat, wel zijn plaats in deze basiself?

De knappe goal van Vermeeren, een van de technische leiders van deze generatie, voorkwam het ergste en laat toe om toch te blijven mikken op een mogelijk EK in 2027. Maar de match van vanavond beantwoordt één vraag niet: is Swerts de juiste man om deze jongeren te laten evolueren?

