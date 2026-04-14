📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

Begin deze week heeft Casper Nielsen geweldig nieuws gedeeld op zijn sociale media. De Deense middenvelder van Standard wordt deze zomer opnieuw vader. Dat deelde hij met een toch wel pakkend bericht.

"Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel. We kunnen niet wachten om je deze zomer te ontmoeten", postte de 31-jarige speler op zijn Instagram-account, bij een foto waarop hij poseert samen met zijn vrouw en hun eerste kind.

Dat is bijzonder mooi nieuws voor Casper Nielsen, die in oktober 2024 zijn tweede kindje verloor, dat te vroeg geboren werd. Nielsen verwijst zelf ook naar dat feit in het heuglijke nieuws dat hij nu deelde op sociale media.

Het bericht leverde heel wat felicitaties op vanuit het Belgische voetbal, onder meer van zijn ploegmaats bij Standard, maar ook van ex-teams bij Club Brugge en Union Saint-Gilloise. Zij zijn allemaal heel blij voor hem.

Misschien zorgt dit nieuws ook voor een extra mentale boost bij Casper Nielsen, die al enkele weken terug is uit blessure en in de twee eerste wedstrijden van de Europe Play-offs aan de aftrap stond. Geeft het vleugels?