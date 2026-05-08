Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Twaalf jaar later baalt Anthony Vanden Borre nog altijd van de blessure die hij opliep op het WK 2014. Volgens hem had hij het verschil kunnen maken en het tij in de kwartfinale tegen Argentinië kunnen keren.

Kleine trip terug in de tijd. We zijn in 2014 en België plaatst zich voor het eerst sinds 2002 opnieuw voor de eindronde van het WK. De "gouden generatie" staat nog maar aan het begin en na een sterke kwalificatiecampagne worden onze Rode Duivels al meteen gezien als outsiders voor de eindzege.

Wat daarna kwam, kent iedereen. Nipte overwinningen tegen Algerije, Rusland en Zuid-Korea in de groepsfase, gevolgd door een ticket voor de kwartfinales na verlengingen tegen de Verenigde Staten.

In de kwartfinale ging België onderuit tegen het Argentinië van Lionel Messi en Gonzalo Higuaín. Die laatste scoorde al na zeven en een halve minuut terwijl hij tot dan toe op het toernooi nauwelijks zijn stempel had kunnen drukken.

Alsof het aan banden werd gelegd door een veel meer ervaren ploeg, slaagde België er nooit in om het tij te keren. Het werd uitgeschakeld op de drempel van de laatste vier, in een toernooi dat toch als geslaagd en veelbelovend werd beschouwd voor het vervolg van de gouden generatie.

Had Anthony Vanden Borre België kunnen redden tegen Argentinië in 2014?

Maar was de ploeg van Marc Wilmots dan echt zoveel minder dan Argentinië, dat later die dag in de finale van Duitsland verloor? Anthony Vanden Borre ziet dat niet helemaal zo. In gesprek met Betano Belgium blikte hij terug op dat WK. Door een blessure kon de voormalige rechtsback die match niet spelen... tot zijn grote spijt, want hij meent dat hij het verschil had kunnen maken.





"Het enige waar ik spijt van heb, is die blessure. Misschien heb ik ze uiteindelijk zelf uitgelokt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als ik tegen Argentinië had gespeeld, ik iets had kunnen doen. Het was een gesloten wedstrijd en omdat ik geblesseerd was, keek ik vanaf de bank toe. Er was wel een mogelijkheid om twee, drie gekke dingen te doen op de flank, om de match in brand te zetten."

"Iets dat niets te maken had met tactiek, strategie of opdrachten. Niet elke speler heeft de moed om te zeggen dat het niet loopt en dat alleen iets geks ons kan helpen. Misschien Eden Hazard, die aan iets denkt wat niemand verwachtte en dat de match had kunnen openbreken. Ik denk dat ik in die wedstrijd iets had kunnen doen", verzekerde Anthony Vanden Borre. We zullen het natuurlijk nooit weten.