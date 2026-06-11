WK-LIVE 11/6: Courtois: "De beste van de wereld? Ik win nog altijd matchen"
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Courtois voelt opnieuw vuur bij Rode Duivels: "Als we dit doortrekken, zijn we vertrokken voor een goed WK"
De Rode Duivels tellen stilaan de uren af naar hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. In de Belgische selectie groeit het vertrouwen met de dag en volgens Thibaut Courtois heeft dat alles te maken met de sfeer die momenteel binnen de groep heerst. (Lees meer)
Na Jérémy Doku zorgt nu ook Romelu Lukaku voor een schrikmoment tijdens training van Rode Duivels
De Rode Duivels bereiden zich momenteel in Seattle voor op hun openingswedstrijd. Jérémy Doku zorgde al even voor een nationale hartstilstand. Ook Romelu Lukaku heeft ondertussen voor zo'n schrikmoment gezorgd. (Lees meer)
Thibaut Courtois kondigt zijn (waarschijnlijk) afscheid van de Rode Duivels aan
Voor de Rode Duivels begint maandag tegen Egypte een nieuw hoofdstuk op het WK, maar voor Thibaut Courtois lijkt het tegelijk het begin van het einde. De doelman van Real Madrid liet in aanloop naar de eerste match verstaan dat dit weleens zijn laatste grote eindronde met België zou kunnen worden. (Lees meer)
Wat zou je doen beslissen om door te gaan?
"Mijn mening nu is om de fakkel door te geven, maar de beslissing is nog niet helemaal gevallen. Het is gewoon het gevoel nu."
Ben je nog altijd de nummer 1 in de wereld?
"Ik word gezien als één van de besten, maar het is niet aan mij om te zeggen om te zeggen de beste. Als ik op niveau ben, win ik nog altijd matchen. En dat is het belangrijkste voor mij."
Speel je voor de rest van je carrière bij Real?
"Het principe bij Madrid is dat het jaar per jaar gaat. Als ik speel zoals ik speel zal dat geen probleem zijn. Idealiter stop ik bij Real."
"Van de familie is iedereen erbij omdat het misschien mijn laatste toernooi is."
Hoe kijk jij naar dat WK met 48 landen? Niet te veel?
"Ik voel me goed. Pech om mijn pees te scheuren tegen City, want toen voelde ik me onklopbaar. Heb er alles aan gedaan om terug te zijn voor de Clasico. Nu moet ik dat niveau gewoon volhouden. Soms kan je je goed voelen en komen de reddingen er niet uit."
Ga jij door na het WK?
"Het is niet nu het moment om over te praten, maar de kans is veel groter dat ik niet doorga dan wel. De kleine blessures komen iets vaker voor. Die weken rust bij internationale breaks maakt wel een verschil."
Hoe hongerig ben je?
"Heel hongerig, WK's zijn heel mooie momenten. Deze groep is ook heel hongerig."
Hoe belangrijk is die eerste match?
Die eerste is belangrijk voor het gevoel. In Qatar wonnen we de eerste, maar lagen we eruit, maar het blijft belangrijk. Egypte is de sterkste tegenstander die we hebben, dus het is wel belangrijk.
Max Anchor is jullie vierde doelman... Hoe voel jij je daarbij?
We proberen hem te helpen. Met doelmannen is het dat we een familie zijn. De spelers waren onder de indruk van hem. Hij heeft talent en zal snel spelen voor Seattle.
Courtois gaat over een paar minuten aan zijn persconferentie beginnen
Daar is Thibaut Courtois. De zaal zit goed vol voor de Belgische doelman.
Nieuwe FIFA-ranking: Frankrijk grote verliezer, waar staat België?
De FIFA heeft donderdag de wereldranglijst van de beste nationale ploegen bijgewerkt. België blijft op de negende plaats. Vlak voor het WK weten ze zo waar ze aan toe zijn. Na het WK kan alles er natuurlijk helemaal anders uit zien ... (Lees meer)
Courtois komt straks de pers te woord staan
Thibaut Courtois komt om 18u30 (9u30 in Seattle) de pers te woord staan. U kan hier ook zijn persconferentie live volgen.
Door visumproblemen zal Omar Artan straks niet op het WK kunnen fluiten, maar de Somaliër krijgt van de Europese voetbalbond een mooie troostprijs: in augustus mag hij de Europese Supercup tussen PSG en Aston Villa in goede banen leiden.
Omar Artan werd als een held onthaald in Somalië, nadat hij de toegang tot de VS was geweigerd. De Europese voetbalbond UEFA kondigt hem nu aan als scheidsrechter van de Europese Supercup tussen PSG (winnaar van de Champions League) en Aston Villa (winnaar van de Europa League). Volgens Sporza is dat ook een verborgen steek van de UEFA naar de FIFA, die zijn eigen scheidsrechter nogal snel liet vallen.
Waarom steeds meer fans vinden dat FIFA - en één man in het bijzonder - haar ziel heeft verkocht
Wanneer de camera's tijdens dit WK niet op Donald Trump gericht staan, is de kans groot dat ze uitkomen bij een andere man die meer dan ooit zijn stempel op het toernooi drukt: Gianni Infantino. De FIFA-voorzitter droomde jarenlang van een WK in de Verenigde Staten en ziet die droom nu werkelijkheid (Lees meer)
Michel Preud'homme is vol vertrouwen voor de start van het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voormalige doelman van de Rode Duivels waardeerde de mentaliteit die de spelers van Rudi Garcia toonden in de laatste voorbereidingswedstrijden.
"Ik heb uiteraard naar de twee laatste oefenwedstrijden gekeken. Je moet rustig blijven en niet te vroeg conclusies trekken. Maar ik voelde een héél goede mentaliteit", vertelde hij aan de krant Le Soir. De ex-Rode Duivel keek niet alleen naar de resultaten tegen Kroatië en Tunesië. Vooral de houding van de spelers viel hem op. "Ik zag elke speler zijn werk doen bij balverlies. Ik heb niemand zien wandelen of de moed zien opgeven bij balverlies. Ik zag iedereen elkaar oppeppen om de bal zo snel mogelijk terug te veroveren."
Er zijn maar twee Canadese stadions bij de 16 locaties van het WK 2026, dat donderdagavond van start gaat met een wedstrijd in het Azteca-stadion in Mexico-Stad (Mexico - Zuid-Afrika). In Mexico zullen drie stadions wedstrijden van het WK 2026 ontvangen. U begrijpt het al: de Verenigde Staten organiseren de meeste matchen, met in totaal 11 stadions.
Rond die infrastructuur zijn er overigens wel degelijk vragen. Laurent Ciman wilde die benadrukken bij onze collega’s van Sudinfo: "Het WK gaat eindelijk van start, hier leeft het evenement enorm. Maar er zijn ook best wat vraagtekens bij de infrastructuur waar de wedstrijden gespeeld zullen worden. Ik denk wel dat de MLS, zowel aan Amerikaanse als Canadese kant, alles in het werk stelt om de velden, die oorspronkelijk kunstgras waren, om te zetten naar natuurgras."
Tijdens zijn spelerscarrière kwam Laurent Ciman uit voor verschillende Noord-Amerikaanse clubs: Montreal Impact (2015-2017), Los Angeles FC (2018) en Toronto FC (2019-2020).
Portugal wint oefenwedstrijd vlak voor start WK
Portugal kon een oefenmatch vlak voor het WK winnend afsluiten. Akor Adams wiste een openingstreffer van Pedro Neto uit, maar Francisco Conceição zorgde alsnog voor de 2-1 tussen beide landen. Daardoor is de laatste voorbereiding van de Portugezen toch nog op een goede manier afgesloten, nu het WK toch wel snel aan het naderen is.
Voor Cristiano Ronaldo was het een frustrerende avond. Na een dik uur werd hij vervangen met een knuffel door Roberto Martinez. Portugal vliegt op 12 juni naar Amerika. De eerste groepsmatch is op 17 juni, tegen Congo. Nadien volgen Oezbekistan (23 juni) en Colombia (28 juni).
Ivoorkust zonder fans naar het WK
Ivoorkust zal zonder supporters uit eigen land spelen op het WK. De Ivoriaanse supporters hebben geen visum kunnen krijgen voor de Verenigde Staten. En dus hebben ze ervoor gekozen om niemand te laten afreizen, weet het Franse persbureau AFP.
"De supporters hebben afgezien van de reis omdat de Amerikaanse regering geen supporters uit bepaalde landen, waaronder Ivoorkust, op haar grondgebied wil zien. De Verenigde Staten zijn duidelijk tegen ons geweest door te zeggen dat ze onze supporters niet wilden zien", klinkt het bij Julien Kouadio Adonis, voorzitter van het Nationaal Comité van Supporters van de Olifanten.
Betogingen in Mexico Stad voor start openingswedstrijd
Het zou wel eens een interessant WK kunnen worden, ook omwille van wat er naast het veld gaat gebeuren. De openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika geeft alvast aanleiding voor heel wat protesten. Er zouden niet minder dan acht groeperingen betogen tijdens de openingswedstrijd.
In Mexico-Stad demonstreren leerkrachten ondertussen al in de buurt van het stadion voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook vervoersmaatschappijen en verschillende andere belangengroepen zouden zich gedurende de donderdag aansluiten bij de zaak. Voorlopig verloopt alles vredevol en de politiediensten waken over de goede afloop met oog ook op de openingswedstrijd van het WK.
Penders mag de bar van het hotel niet in
Mike Penders is met zijn 20 jaar de jongste speler in de kern van de Rode Duivels op het WK. Louter een weetje? Niet helemaal: het maakt hem ook de enige Belgische speler die de leeftijdsgrens van 21 jaar niet haalt – de wettelijke minimumleeftijd, door de overheid vastgelegd, om legaal een bar te mogen betreden.
De Strasbourg-doelman kan dus niet alleen geen druppel alcohol drinken in de hotelbar samen met zijn ploegmaats, hij mag er tijdens zijn verblijf zelfs niet doorheen lopen, ook al consumeert hij niets. Als de Belgen wereldkampioen zouden worden, dan kan hij in België natuurlijk wel alles inhalen ...
Marokko ziet twee belangrijke spelers uitvallen
Na Brazilië en Nederland wordt ook Marokko getroffen door blessureleed in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nayef Aguerd en Abde Ezzalzouli zullen niet deelnemen aan het WK 2026: een flinke domper voor de Leeuwen van de Atlas.
De laatste medische evaluaties hebben bevestigd dat ze niet fit raken voor het toernooi. Een tegenslag die de Schaarbeekse bondscoach Mohamed Ouahbi enkele dagen voor de eerste wedstrijd graag had vermeden. Marokko verliest zo twee ervaren krachten.
Twee nieuwe spelers bij de selectie van Marokko
Om die afwezigheden op te vangen, heeft de bondscoach Marwane Saadane en Amine Sbaï opgeroepen. Beide spelers sluiten in de laatste rechte lijn aan bij de groep en zullen proberen hun steentje bij te dragen als de kans zich voordoet.
FIFA verandert regels na zaak met Charleroi
Vanaf januari 2027 veranderen de regels rond internationale transfers. De FIFA kondigde woensdag aan dat ze een nieuw reglement heeft goedgekeurd, uitgewerkt na maandenlange gesprekken met vertegenwoordigers van spelers en clubs.
Een zaak die teruggaat tot 2014
Die hervorming is rechtstreeks gelinkt aan de zaak-Lassana Diarra. De voormalige Franse international vocht jarenlang bepaalde regels aan die werden toegepast bij zijn vertrek bij Lokomotiv Moskou. Nadat de Belgische justitie zich over het dossier had gebogen, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat verschillende bepalingen van de FIFA in strijd waren met het recht van de Europese Unie.
In 2014 verliet Diarra Lokomotiv Moskou na een conflict met de club. Lokomotiv eiste vervolgens een zware schadevergoeding en Charleroi zag af van zijn komst, uit vrees om mee in het dossier betrokken te raken.
Maximus - kat van Bart De Wever - gaat voorspellen wie het WK wint
Ook de kat van Bart De Wever - Maximus - waagt zich aan het wereldkampioenschap. De pronostiek voor de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is alvast gegeven. En het eten in het bakje dat bij Mexico stond was duidelijk lekkerder volgens de kat.
Octopus Paul was het eerste en bekendste voorbeeld tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika, daarna volgden onder andere cavia’s, uilen, en haaien. En nu springt dus ook Maximus op die trend. Ook in andere landen zijn er alweer heel wat dieren die inzetten op die trend. Benieuwd of Maximus het bij het juiste einde zal hebben.
Een remake van 2010 en een Belgische primeur: waarom Mexico - Zuid-Afrika de moeite waard is
Donderdagavond opent het WK 2026 officieel met Mexico - Zuid-Afrika om 21 uur Belgische tijd. Mét een Belgische primeur én een remake van de openingswedstrijd van zestien jaar geleden in Zuid-Afrika. Redenen om te kijken zijn er genoeg ... (Lees meer)
Infantino schudt kritiek van zich af
“De laatste weken zijn er drie thema’s die telkens terugkomen: Iran, visa en ticketprijzen. Dat zijn zaken die niet veel met voetbal te maken hebben, maar waar we wel mee geconfronteerd worden in onze gastlanden en de wereld", aldus Infantino in een persconferentie vlak voor het WK.
“Zonder Trump was het organiseren van het toernooi in de VS onmogelijk geweest. Ik heb een goede relatie met Trump. Je spreekt over de grootste macht van de wereld. Hij begrijpt als geen ander wat het organiseren van het WK betekent", tekende Het Laatste Nieuws verder nog op.
Engeland maakt indruk in oefenduel
Voor de oefenwedstrijd tussen Engeland en Costa Rica brak er een onweer uit, met felle regenval. Daardoor moest de wedstrijd zelfs met een uur worden uitgesteld - iets waar we ook op het WK hier en daar toch rekening zullen mee moeten houden? Het hield de Engelsen wel niet uit hun flow.
Declan Rice kon voor de rust de 1-0 maken, een elfmeter werd door de VAR geannuleerd. Na de pauze kwam die elfmeter er wel en kon Gordon er vanop de stip 2-0 van maken. In het absolute slot tekende Ollie Watkins nog voor de 3-0. Een deugddoende overwinning, goed voor het vertrouwen van The Three Lions.
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Net als de vorige edities is er ook voor dit WK een pronostiek bij Voetbalkrant.com. Bewijs dat jij het meeste van voetbal weet en versla familie, vrienden en concurrenten. En u kan er zelfs een heel leuke prijs mee gaan winnen. (Lees meer)
"Maar wat zeggen jullie allemaal?" Analisten steken topland onder de bus, Courtois verbolgen
Donderdagavond begint het WK met een pittige wedstrijd tussen Zuid-Afrika en thuisland Mexico. Binnen enkele dagen beginnen de Rode Duivels eraan tegen Egypte. Ook de toplanden staan ondertussen allemaal te dringen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. (Lees meer)
Er zijn niet alleen Cuypers en Benteke: ontdek de andere Belg die in de VS speelt
Edouard Nys (21) is de 'andere' Belg in de MLS, minder bekend en met reden: op zijn 18e trok hij naar de Verenigde Staten en hij speelt momenteel bij de reserven van FC Dallas. De in Dottenijs geboren speler sprak met Walfoot in de aanloop naar het WK 2026. (Lees meer)
Deze Rode Duivel had het er acht jaar geleden al over met Jeremy Doku: "Dan besef je dat pas"
Voor heel wat spelers uit de huidige generatie Rode Duivels is het WK in de Verenigde Staten meer dan zomaar een tornooi. Voor sommigen is het de bekroning van een droom die al sinds hun jeugd leeft. Dat geldt zeker voor Koni De Winter, die in Seattle beseft hoe ver hij de voorbije jaren is geraakt. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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