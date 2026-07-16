Dimitri de Condé houdt deur open voor verrassend scenario met Karetsas

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dimitri de Condé houdt deur open voor verrassend scenario met Karetsas
Foto: © photonews
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Konstantinos Karetsas blijft één van de grote dossiers bij KRC Genk. Borussia Dortmund dringt aan, maar Dimitri de Condé benadrukt dat de Limburgers hun prijs kennen én dat de Griek voorlopig nog belangrijk kan zijn voor de club.

Racing Genk zit nog met een groot transferdossier rond Konstantinos Karetsas. Het lijkt erop dat de Griekse middenvelder zijn zinnen heeft gezet op een tranfer. Borussia Dortmund kwam al enkele keren met een bod, maar de Limburgers wezen het telkens af.

Tijdens de voorstelling van Jess Thorup, de nieuwe coach, was ook Dimitri de Condé aanwezig. Het Head of Football van Genk sprak daat ook over de situatie van Karetsas. "Het is duidelijk dat Kos een speler is voor wie er interesse is van grote clubs. Alleen hebben wij natuurlijk ook ons standpunt en dan gaat het vooral over waardes", opende hij.

De Condé spreekt over Karetsas

"Wij weten wat we in handen hebben en hij heeft ook nog een langdurige verbintenis", benadrukt de Condé. Karetsas ligt immers nog tot 30 juni 2029 onder contract in Limburg. "Dat speelt allemaal mee."

"We zullen zien waar we aan het einde van de mercato uitkomen. Elke club, en zeker elke topclub, zal zijn eisen stellen en heeft bepaalde breekpunten. Het is nu nog veel te vroeg om te zeggen waar de toekomst van Kos ligt."

De Condé wou ook nog duidelijk maken aan de fans dat Kartesas intussen weer helemaal fit is. "Wat heel belangrijk is, is dat hij opnieuw volop aan de slag is. Hij heeft op het einde van het seizoen een blessure gehad, maar is nu weer volledig fit. Hij heeft zich opnieuw bij de groep aangesloten en is er volop aan het invliegen."

Karetsas opnieuw volledig fit

Hoewel zijn toekomst in het buitenland lijkt te liggen, geeft de Head of Football nog wat hoop aan de fans. "Op dit moment doet hij dat ook voor onze club, want hij weet dat zijn toekomst eventueel nog hier kan liggen, zeker op korte termijn."

"Wij moeten binnen drie weken klaar zijn. Het is heel realistisch dat jongens die op het einde van de mercato misschien vertrekken, in de eerste wedstrijden nog van heel groot belang kunnen zijn", besluit de Condé.

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