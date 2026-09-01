Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen
Foto: © photonews
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Lucas Stassin lijkt na meer dan een jaar wachten eindelijk zijn zin te krijgen. De 21-jarige Belgische aanvaller staat op het punt om Saint-Étienne te verlaten en een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Stassin trekt naar Sevilla FC, waar hij op huurbasis aan de slag gaat met een aankoopoptie.

Stassin was al geruime tijd vragende partij om Saint-Étienne te verlaten. De Belgische spits is ervan overtuigd dat hij alleen door zich op een hoger niveau te bewijzen opnieuw nadrukkelijk in beeld kan komen bij de Rode Duivels.

Bij Westerlo doorgebroken

Stassin maakte bij Westerlo naam als een van de grootste Belgische aanvallende talenten. Anderlecht had hem opgeleid, maar in Brussel kreeg hij uiteindelijk onvoldoende perspectief op een doorbraak in de A-kern. Zijn passage bij Westerlo veranderde dat beeld volledig. In de Kempen ontwikkelde hij zich tot een trefzekere spits en verdiende hij in de zomer van 2024 een transfer naar Saint-Étienne.

Daar liet hij eveneens zien dat hij over voldoende kwaliteiten beschikt om op een hoger niveau te spelen. Tegelijk bleef zijn situatie in Frankrijk de voorbije periode voor de nodige frustratie zorgen. Stassin wilde al meer dan een jaar een nieuwe stap zetten, maar Saint-Étienne werkte daar telkens niet aan mee.

Dat verandert nu eindelijk. Volgens L'Equipe is de overgang naar Sevilla ver gevorderd. Stassin ontbrak maandag zelfs in de selectie van Saint-Étienne voor het duel met Dijon, omdat hij toestemming kreeg om naar Spanje af te reizen en zijn transfer af te ronden.

Interessante constructie: eerst contract verlengen

Sevilla huurt Stassin voor 2,5 miljoen euro. De Spaanse club krijgt bovendien een niet-verplichte aankoopoptie van 25 miljoen euro, die uiterlijk tegen juni volgend jaar gelicht kan worden. Saint-Étienne heeft daarnaast een percentage op een eventuele toekomstige meerwaarde bedongen.

Opvallend is dat Stassin zijn contract bij Saint-Étienne nog met een seizoen verlengde. Hij ligt er nu vast tot juni 2029, waardoor de Franse club zijn onderhandelingspositie behoudt.

Voor Stassin zelf wordt vooral de sportieve context interessant. Sevilla biedt hem de kans om zich te tonen in La Liga, een competitie waarin hij zich op een veel groter podium kan profileren. Dat is precies wat de Belgische aanvaller nodig heeft als hij zijn internationale ambities wil waarmaken.

De concurrentie voor een plaats bij de Rode Duivels is groot, zeker in de aanval. Stassin weet dan ook dat hij niet alleen doelpunten moet blijven maken, maar dat hij dat ook op een zo hoog mogelijk niveau moet doen. Een doorbraak in Spanje kan hem opnieuw dichter bij de Belgische nationale ploeg brengen.

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Westerlo
Lucas Stassin

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