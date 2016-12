StÃ©phane Demol analyseert: "Hij heeft een hoger niveau ontdekt dan bij Gent"

Stéphane Demol analyseert: "Hij heeft een hoger niveau ontdekt dan bij Gent"

Gaat Laurent Depoitre erin slagen zich te lanceren bij Porto? Sinds zijn belangrijk doelpunt tegen Chaves is er alvast hoop in Portugal. Terecht?

De ex-Buffalo maakte alvast indruk en haalde zelfs pagina 1 van de grootste sportkrant van Portugal, O Jogo. Stéphane Demol analyseerde de prestatie van Depoitre.

Het is nu aan hem om zijn plaats te veroveren

Demol zelf speelde in het seizoen 1989-1990 voor Porto en is absoluut niet verrast door de prestaties van de aanvaller van Porto. "Hij heeft een niveau hoger ontdekt dan wat hij al kende bij Gent."

"Het is nu aan hem om te tonen dat hij dat ook aankan. Donderdag krijgt hij in de Beker van Portugal misschien wel de kans, dan is het aan hem om zijn plaats te veroveren. Hij kan de ploeg helpen, maar heeft wel erg veel concurrentie van André Silva."