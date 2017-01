Officieel: speler Westerlo moet nu andere club aan redding helpen

2017 wordt voor diverse clubs erg belangrijk. Zo zal er ook een serieuze degradatiestrijd gestreden moeten worden. Zowel in 1A als in 1B trouwens.

Jarno Molenberghs wordt alvast uitgeleend door Westerlo aan Lommel United. Bij die club uit 1B speelde Molenberghs vijf seizoenen geleden al.

De 27-jarige middenvelder kwam in de eerste maanden van dit seizoen tot negen basisplaatsen bij Westerlo, maar hij wordt nu toch uitgeleend aan Lommel. Dat had onze redactie uit betrouwbare bron vernomen, het nieuws is inmiddels ook door Lommel bevestigd.

Ook Lommel moet nog vol aan de bak om zich van operatie redding te verzekeren. Momenteel staat het onderaan in 1B en het lijkt de play-downs te moeten spelen om niet naar het amateurvoetbal te zakken.