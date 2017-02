Victor Vazquez wordt medisch afgekeurd en grijpt naast terugkeer naar Europa

door Redactie



Pech voor Victor Vazquez. De Spaanse spelmaker leek op het einde van de transferperiode nog een mooie transfer te versieren, maar die sprong op het allerlaatste moment nog af.

De ex-speler van Club Brugge was op weg naar het Griekse Panathinaikos. Er was op alle niveaus een akkoord om een transfer te beklinken, maar de medische keuring gooide roet in het eten.

Vazquez’ knie speelde hem parten tijdens de medische testen, zo meldt Het Nieuwsblad. Panathinaikos besliste om geen risico te nemen en dus ging de transfer niet door. De aanvallende middenvelder blijft dus voorlopig bij het Mexicaanse Cruz Azul, al komt hij daar nauwelijks of niet aan spelen toe.