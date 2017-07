Vreven wil Anderlecht-talent er absoluut bij en het zou de juiste keuze zijn voor hem

Voor een aanvaller is Nederland het paradijs. Vraag het maar aan Cyriel Dessers, die vorig seizoen bij datzelfde NAC uitpakte met 29 goals en 13 assists. En dat nadat hij bij Lokeren amper een kans had gekregen. De 22-jarige spits versierde er een transfer naar Utrecht meer.

Vancamp is trouwens een grotendeels hetzelfde type aanvaller: sterk met zijn lichaam, doelgericht en zelfs iets sneller op de eerste meters. De 18-jarige aanvaller moet trouwens een stap zetten, want de beloften is hij nu al wat ontgroeid en bij de eerste ploeg zit hij met de concurrentie van Thelin en Ganvoula.

Dynamisch

Stijn Vreven wil hem er heel graag bij: "Hij kan ons beter laten spelen", aldus de oefenmeester van NAC. "Hij is dynamisch en heeft heel veel potentieel." Vooral zijn energie is inderdaad een groot pluspunt. Vancamp is een werker, die zich honderd procent inzet voor het team. Met zijn - voor zijn leeftijd - heel sterke lichaam kan hij ook een bal afschermen.