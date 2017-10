Vanhaezebrouck denkt aan drastische verandering bij Anderlecht: daarom wil hij zijn spelers in containers laten slapen

De nieuwe T1 van paars-wit wil op het oefencomplex in Neerpede containers laten plaatsen. Containers, niet met slaapzalen, maar met individuele slaapkamers waarin de spelers een dutje kunnen doen.

"Ik evalueer alles en wellicht zullen we zaken veranderen", zegt Vanhaezebrouck daarover in Het Nieuwsblad. "We moeten vooral slaapplaatsen voorzien. Zeker als ons programma minder druk wordt, wil ik de spelers langer op de club houden en vaker twee keer per dag trainen. Tussendoor is rust dan belangrijk."

42 slaapkamers bij Gent

Bij AA Gent had Vanhaezebrouck 42 slaapkamers ter beschikking, terwijl op het trainingscentrum in Neerpede, dat 10 miljoen euro kostte, de twee slaapzalen werden verbouwd tot burelen.

De directie vergadert volgende week over de eventuele komst van containers. Door het drukke programma heeft RSCA de individuele slaapruimtes voorlopig niet nodig. "Nu hebben twee of drie trainingen per dag nog weinig zin, want dan raken de spelers tijdens de matchen niet meer vooruit. Maar eens we vier wedstrijdlozedagen hebben, kan het wel."