Jonge linksback van Valencia vertrekt bij PSV: optie voor Anderlecht?

Het huwelijk tussen Toni Lato en PSV is afgelopen. De 22-jarige linksback nam volgens AD al afscheid van zijn ploegmaats.

PSV huurt Lato sinds deze zomer van Valencia, maar een succes werd dat allerminst.

Een invalbeurt van eén minuut tegen Apollon Limassol en twee wedstrijden bij het B-elftal. Verder kwam de voormalige Spaanse belofteninternational niet. De afgelopen jaren speelde hij nochtans al 43 wedstrijden voor Valencia.

Lato werd de afgelopen weken al aan Anderlecht gelinkt, dat nadrukkelijk op zoek is naar een linksachter. Of een 22-jarige zonder ritme de oplossing is voor paars-wit, valt echter te betwijfelen.