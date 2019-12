Miljoenentransfer voor Club Brugge? 'Bod van bijna 30 miljoen euro'

Emmanuel Dennis heeft zich de voorbije maanden nog wat meer in de schijnwerpers gespeeld van heel wat buitenlandse topclubs. Een transfer lijkt er dan ook te zitten aankomen, ook deze winter zal er al met miljoenen gegoocheld worden.

De interesse in Emmannuel Dennis Bonaventure is zeker niet nieuw. De 22-jarige Nigeriaanse aanvaller staat in de belangstelling van diverse Europese clubs.

29,3 miljoen euro

Crystal Palace, Real Betis en Borussia Mönchengladbach werden al genoemd, volgens Nigeriaanse media zou vooral dat eerste team zeer concreet willen worden.

Meer zelfs: ze zouden een bod voorbereiden van liefst 29,3 miljoen euro voor de winger van Club Brugge. Rest de vraag of blauw-zwart daar deze winter op wil ingaan. Een eventuele deal rond Christian Benteke kan mogelijk wel een extra pigment aan de transferonderhandelingen geven.