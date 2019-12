Een doelpunt en een assist in vijf dagen: Faïz Selemani herleeft bij KV Kortrijk

Het was een valse start voor Selemani bij KV Kortrijk, maar nu is hij vertrokken. De voorbije dagen was hij goed voor een doelpunt en een assist.

Nadat hij gedurende de eerste helft van het seizoen niet kon spelen, heeft Faïz Selemani nu zijn problemen aan de kant gezet en kan hij zich eindelijk volledig op het spel concentreren. Met succes: hij scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen in Eupen afgelopen zaterdag en hij gaf donderdag zijn eerste assist aan Gary Kagelmacher. "Ik ben blij voor mijzelf, maar vooral voor het team," zegt hij. Selemani en zijn teamgenoten kunnen zich nu ontspannen. "We kunnen nu genieten van een beetje tijd voor de familie en daarna zullen we ons concentreren op het kampioenschap en de Belgische beker." De eerste matchen na de winterstop zijn zeker niet makkelijk voor KV Kortrijk. Ze nemen het op tegen STVV, Club Brugge, Standard en twee keer tegen Antwerp in de beker.