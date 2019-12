Vercauteren over de komende transferperiode: "Die uitdaging, een nieuw huis bouwen, dat is voor mij het plezantste"

't Is echt niet helemaal duidelijk hoe de transfers bij Anderlecht tot stand komen. Of beter gezegd: wie daar allemaal bij betrokken is. Frank Vercauteren maakte het er donderdag niet duidelijker op.

Gevraagd naar zijn wensenlijstje voor de komende wintermercato had Vercauteren volgend antwoord: "Ik ben niet bezig met de transfers. Die analyse wordt door verschillende mensen gemaakt. We zullen de beste oplossingen zoeken. Wat ik wil? Ik wil niks", voegde hij er lachend aan toe. Michael Verschueren en Vincent Kompany - met inspraak van Vercauteren uiteraard - houden zich bezig met de transfers. Vercauteren moet binnen de uitgestippelde lijnen een geheel maken dat het voetbal zal spelen dat ze voor ogen hebben. "Het is een mooie uitdaging", vindt Vercauteren. "Je moet niet vergeten dat we hier een heel nieuw huis aan het bouwen zijn. Dat is juist het interessante voor mij: de funderingen leggen. Een 'achievement' nastreven is leuk voor mij. Een uitdaging hebben is voor mij het belangrijkste naast gezondheid en familie."





