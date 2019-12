Ook Laszlo Bölöni doet zijn zegje over kerstvoetbal: "Mensen die in het voetbal werken zijn net priesters"

Er zijn voor- en tegenstanders van kerstvoetbal, maar één ding is zeker: de Bosuil zal vrijdagavond tot aan de nok gevuld zijn voor de topper tegen Anderlecht.

Trainer Laszlo Bölöni ontving zijn gezin tijdens de feestdagen, een schoof tussen de trainingen en het werk aan het kerstbuffet. "We zijn er nu al enkele jaren aan gewend. Je kan onze stiel vergelijken met die van priesters. Zij werken ook op zon- en feestdagen", antwoordde Laszlo Bölöni met een kwinkslag.

"Men zou toch moeten opletten met zo'n zaken, want het is een belangrijk feest in christelijke kringen. Maar goed, ik kan me aanpassen en dat doe ik dan ook", ging Bölöni verder.

De Roemeen gaf ook aan dat hij zijn schema niet had aangepast aan de kerstperiode. "Na de laatste match is er tijd voor ontspanning. Dan krijgen de spelers rust tot aan de winterstage. Dat komt neer op een week en dat vind ik toch wel wat weinig. Al blijft de conditie van de spelers zo wel intact", probeerde hij er het positieve van in te zien.