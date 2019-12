Jürgen Klopp heeft een oog laten vallen op voormalige smaakmaker van de Jupiler Pro League

Liverpool beschikt over een van de beste ploegen, zo niet de beste, van de wereld. Toch is er altijd ruimte tot versterking, dat weet ook Jürgen Klopp. Hij heeft zijn oog laten vallen op Victor Osimhen, vorig jaar nog aan de slag bij Charleroi.

Met dertien goals voor Lille, waarvan twee in de Champions League, heeft Victor Osimhen weinig moeite gehad om zich aan te passen aan het hoogste niveau. De 21-jarige spits heeft zijn overgang van de Belgische subtop naar het Kampioenenbal dus vlotjes verteerd. De interesse van Europese topclubs kon niet uitblijven.

Volgens the Telegraph geniet de Nigeriaan interesse vanwege de regerende Europese- en wereldkampioen: het Liverpool van Jürgen Klopp, dat ook onderweg is naar de landstitel. Als de Reds komende zomer (of vroeger) naar de onderhandelingstafel willen voor de spits die vorig jaar zijn goals maakte voor Charleroi, dan zal het de portefeuille mogen bovenhalen. Vorige zomer cashte Lille nog 80 miljoen euro voor Nicolas Pepe, nu bij Arsenal.