STVV, Club Brugge, Anderlecht en Eupen profiteerden van het 'Tau/Trezeguet-effect'

"Elke club wordt een medium op zich", liet Alexandre De Meeter, expert sociale media, in een interview met Voetbalkrant.com optekenen. Eén van de doelen van een medium is om een zo groot mogelijke achterban te hebben.

Een populaire speler in de rangen hebben kan daar bij helpen. Dat heeft Alexandre De Meeter, Directeur communicatie en content manager bij Union Saint-Giilloise, aan den lijve kunnen ondervinden, toen Percy Tau door Brighton werd uitgeleend aan Union.

"Procentueel gezien hebben we er toen even veel volgers bij gekregen als Club Brugge (23%, nvdr.) vorige zomer bij de transfer van Tau", aldus De Meeter. Een klein verschil: bij blauw-zwart gaat het dan om meer dan 70.000 volgers.

Msakni en Phuong

"Bovendien heeft Club Brugge een zekere status verworven in Europa en was er nog Simon Mignolet, die overkwam van Liverpool. Ook dat draagt bij een de internationalisering van een merk. En tel daar ook maar de transfers van Nakamba en Wesly bij", schetste De Meeter.

Maar Percy Tau -door zijn grote achterban ook wel 'The Lion of Judah' genoemd- is niet de enige speler die een grote schare volgers met zich mee bracht naar zijn Belgische club. "STVV zag het aantal volgers verdubbeld worden na het halen van Cong Phuong. We zagen het destijds ook bij Anderlecht met Mahmoud Trezeguet, bijzonder groot in Egypte. En vorig seizoen nog na de transfer van Youssef Msakni naar KAS Eupen", besloot De Meeter.