Antwerp, KV Mechelen en 5 andere clubs wachten nog op een eerste inkomende transfer

De mercato is negen dagen ver en de clubs hebben nog een dikke week om zich op de tweede seizoenshelft voor te bereiden. De meeste clubs deden dat met nieuwkomers in de rangen, maar er zijn ook zeven clubs die nog geen inkomende transfer hebben gerealiseerd.

Opvallend: vier van de zes teams die in de top-6 staan hebben nog geen speler aangekocht of gehuurd. Bij Club Brugge (Badji) en Gent (Marreh en Smith die vroeger van zijn uitleenbeurt terugkeerde) was er al wel beweging langs inkomende zijde. Charleroi, Antwerp, Standard en KV Mechelen zijn dus de top-6 clubs zonder inkomende transfers.

Charleroi ondernam nog niets, al zou doelman Mandanda dicht bij de uitgang staan en zou er ook een mondelinge overeenkomst zijn met KAA Gent over middenvelder Louis Verstraete. Ook Zulte Waregem deed nog geen in- en uitgaande tranfers, maar het zag wel Fredrik Jensen terugkeren van zijn uitleenbeurt aan het Noorse Odds.

Onder de taalgrens is er zelfs nog geen enkele inkomende transfer gerealiseerd, want ook bij Standard, Eupen en Moeskroen is het windstil. De Rouches gingen al wel met de grove borstel door de kern. Pocognoli, Emond, Limbombe en Goreux (jeugdtrainer geworden) zijn intussen weg. Eupen zag Marreh en Toyokawa al vertrekken en heeft met Sowah en Musona dan weer twee spelers van Anderlecht op proef, maar tot een deal kwam het nog niet.

Naast Essevee en de vier Waalse ploegen blijven alleen KV Mechelen en Antwerp over. Malinwa leende de twee jonge talenten Alec Van Hoorenbeeck en Arno Van Keilegom uit aan KSK Heist. Antwerp zou met Congolese verdediger Avadongo aan het onderhandelen zijn en ook Frank Boya wordt aan de club gelinkt. De prioriteit bij de Great Old is echter het verlengen van aflopende contracten, want zo zijn er wel enkele.