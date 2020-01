Vanden Borre speelt 43 minuten bij terugkeer voor Anderlecht, Roofe valt geblesseerd uit en Adzic legt 1-1 eindstand vast

Anderlecht heeft zaterdag op winterstage zijn tweede vriendschappelijke wedstrijd van de dag afgewerkt. De match stond in het teken van de terugkeer van Anthony Vanden Borre.

Vanden Borre trainde al een poos mee bij Anderlecht en mocht ook mee op winterstage. Het is daar dat hij zijn eerste minuten maakte sinds zijn mislukt avontuur bij TP Mazembe. Hij stond 43 minuten op het veld, volgens Het Laatste Nieuws.

Even later moest ook Kemar Roofe de strijd staken. De (enige) spits van Anderlecht kan voor de club maar beter niet geblesseerd zijn, want alternatieven zijn er haast niet (lees er hier meer over).

Adzic op het scoreblad

Dan de partij zelf. Het was Livingston FC, het nummer vijf in de Schotse competitie, dat op voorsprong kwam, maar Luka Adzic bracht niet veel later de score weer in evenwicht. Zijn laatste speelminuten in competitieverband dateren van 20 oktober, toen hij een korte invalbeurt kreeg tegen STVV. Het bleef ook 1-1 in Pinatar.

De winterstage voor Anderlecht zit er bijna op. Morgen vertrekken de paars-witte troepen met het vliegtuig weer naar hun thuishaven.