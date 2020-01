Ava Dongo: "Mbokani overtuigde mij om voor Antwerp te kiezen"

Luete Ava Dongo tekende woensdag een contract voor 3,5 seizoenen bij Antwerp. De Congolese centrale verdediger komt over van La Jeunesse sportive de Kinshasa.

De afgelopen maanden werd de centrale verdediger van 1m90 verhuurd aan AS Vita Club waarmee hij in de Afrikaanse Champions League speelde.

Landgenoot Dieumerci Mbokani maakte hem wegwijs op de Bosuil: “Het doet me enorm veel plezier dat hij me hier zo goed ontvangen heeft”, vertelde Avadongo aan Gazet van Antwerpen.

“Ik had al contact met Dieu vooraleer ik naar België ben overgevlogen. Ik had met hem al over de ploeg gepraat en hij heeft me mee overtuigd om bij Antwerp te tekenen. Hij zei me dat het een club is met ambitie en waar ik snel progressie zou maken.”

“Ik zal wat tijd nodig hebben om mij aan te passen, maar wil zo snel mogelijk tonen wat ik waard ben. Ik ben vooral een fysiek sterke speler die ook vlot scoort op stilstaande fases, maar ook uitvoetballen is een van mijn kwaliteiten.”