Simon Mignolet heeft maar één stemronde nodig om 'Doelman van het Jaar' te worden

Sinan Bolat, Simon Mignolet en Hendrik Van Crombrugge: dat waren de genomineerden voor de categorie 'Beste Doelman'. Ondanks het feit dat hij alleen in het tweede deel van 2019 in actie kwam, ging de trofee toch naar de doelman van Club Brugge.

De eerste winnaar op het Gala van de Gouden Schoen is bekend en het is meteen iemand van Club Brugge. Simon Mignolet, nog maar sinds dit seizoen bij Club Brugge, is de 'Doelman van het Jaar'.

Simon Mignolet scoorde veel punten in de tweede stemronde. Maar liefst twaalf clean sheets liet hij optekenen en de competitie. "Daarom wil ik een applaus voor de rest van de ploeg, want zonder hen was dit niet mogelijk", was zijn eerste reactie.

Mignolet kreeg 395 punten, Sinan Bolat 332. Hendrik Van Crombrugge, die zowel voor Eupen als Anderlecht uitkwam in 2019, vervolledigde het podium met 227 punten.

De volledige uitslag:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 395

2. Sinan Bolat (Antwerp) 332

3. Hendrik Van Crombrugge (Eupen/Anderlecht) 227

4. Danny Vukovic (RC Genk) 176

5. Guillermo Ochoa (Standard) 113

6. Jean Butez (Moeskroen) 100

7. Thomas Kaminski (AA Gent) 89

8. Arnaud Bodart (Standard) 63

9. Nicolas Penneteau (Charleroi) 32

10. Thomas Didillon (Anderlecht) 16

11. Sammy Bossut (Zulte Waregem) 11

Ethan Horvath (Club Brugge) 11

Yannick Thoelen (AA Gent/KV Mechelen) 11

14. Davy Roef (Waasland-Beveren) 9

15. Nordin Jackers (RC Genk/Waasland-Beveren) 5

16. Michael Verrips (KV Mechelen) 4

17. William Dutoit (KV Oostende) 3

18. Ortwin De Wolf (Lokeren/Eupen) 2

Paul Nardi (Cercle Brugge) 2

Daniel Schmidt (Sint-Truiden) 2

Kenny Steppe (Sint-Truiden) 2

Mike Vanhamel (Beerschot) 2

Vaso Vasic (Moeskroen) 2

24. Gaetan Coucke (RC Genk) 1

Miguel Van Damme (Cercle Brugge) 1

Davino Verhulst (Lokeren) 1