Club Brugge zal "niet blijven stilstaan": "Wie niet inziet dat de BeNeLiga een prima antwoord is..."

Het is Club Brugge menens met de BeNeLiga. Voorzitter Bart Verhaeghe weet welke hervormingen er op Europees niveau op til zijn en wil daar klaar voor zijn. Club Brugge gaat de leidersrol nemen daarin, al moesten ze het alleen doen.

De grote Europese clubs wil een soort Superliga oprichten. Verhaeghe wil daar klaar voor zijn. "Wat dat betreft is een BeNe-Liga op het niveau van België en Nederland net hetzelfde doen als het initiatief van de grote clubs in Europa - de sterkste krachten bundelen", legt hij uit in HLN.

"Alleen zó zorgen we ervoor dat onze competitie leefbaar blijft na 2024. Ik doe hier een oproep aan alle criticasters. Mensen zijn toch zó snel in het oordelen en veroordelen zonder kennis van zaken. Er wordt gereageerd op de BeNe-Liga vanuit vijandigheid."

Verhaeghe legt de voordelen uit. "Er zouden grote middelen doorstromen vanuit de BeNe-Liga naar de Belgische en Nederlandse competitie, zodat de basis véél gezonder wordt dan nu het geval is. Sorry, maar Club Brugge zal niet blijven stilstaan. Als de Europese topclubs de handen in elkaar slaan, wil ík in België niet gemarginaliseerd worden. Een BeNe-Liga kan een prima antwoord zijn. Wie dat niet inziet..."