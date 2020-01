Eenzijdige optie verbindt Juklerod tot medio 2021 aan Antwerp

Antwerp gaat een jaartje langer in zee met Simen Juklerod. Het contract van de Noorse linksback werd via een cluboptie verlengd.

Royal Antwerp FC heeft destijds een clausule in het contract van Simen Juklerod opgenomen dat als de speler een bepaald aantal wedstrijden voor de club heeft gespeeld, dat het de verbintenis met een jaar kan verlengen. Dat heeft de club met stamnummer 1 volgens Het Nieuwsblad gedaan, vlak voor de optie zou vervallen.

Het contract van de 25-jarige flankverdediger ging deze zomer aflopen, maar nu ligt hij dus nog tot medio 2021 vast. Juklerod was vorig seizoen onbetwist titularis, maar moest begin oktober zijn plekje in het elftal afstaan aan Ritchie De Laet. Dit seizoen startte de Noor acht keer in de basis.