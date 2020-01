Transfernieuws en Transfergeruchten 22/01: Chicharito - Paco Alcácer - Vranckx

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

AC Milan en Wolfsburg volgen Aster Vranckx

Bij KV Mechelen mocht Aster Vranckx vrijdag voor het eerst sinds september nog eens opdraven bij de hoofdmacht. Tegen Standard speelde hij 66 minuten. (Lees meer)

Alcácer aangeboden bij Tottenham

Paco Alcácer is sinds de komst van Haland op overschot bij Dortmund en de club van Witsel en T. Hazard wil hem nu verkopen. Het bood hem aan bij onder meer Tottenham, dat op zoek is naar een spits sinds het uitvallen van Harry Kane.

Chicharito is best betaalde speler van de MLS

De transfer van Javier Hernandez, beter bekend als Chicharito, van Sevilla naar LA Galaxy is een feit. Daarmee is de Mexicaan de best betaalde voetballer van de MLS. De vorige was Zlatan Ibrahimovic.