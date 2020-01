Bölöni is boos op Lamkel Zé, maar wijst ook naar zijn "leiders"

Hét moment van de match tussen Kortrijk en Antwerp was wederom een frats van Lamkel Zé. De Kameroener eiste bij 0-0 een strafschop op en besloot op de doelman, tot grote woede van alles wat rood en wit was.

Ook Laszlo Bölöni maakte zich boos na de match, maar die woede was niet alleen gericht op de het Kameroense 'enfant terrible'. "Natuurlijk ben ik boos op hem. Hoe is het mogelijk, vraagt iedereen zich af, mezelf incluis. Elke keer opnieuw slaagt hij erin zich in de spotlight te zetten met zijn kinderachtig gedoe", gaf Bölöni aan na de match.

Zijn donderpreek had hij toen al gegeven, want hij was de rust zelve op het perspraatje. Maar de Roemeen moest nog iets kwijt. "Ik ben ook heel boos op mijn twee leiders, op Refaelov en Mbokani. Zij zijn de mannen die de strafschoppen altijd voor zich nemen en die onderling beslissen wie trapt", besloot hij.