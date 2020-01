Club Brugge kan zich optrekken aan "nieuwe titularis" na baalavond in Kortrijk

Club Brugge heeft opnieuw puntenverlies geleden. Dit keer was KV Kortrijk de boeman van dienst. Zo laat blauw-zwart de kans liggen om de kloof met Gent nog wat groter te maken. De West-Vlamingen kunnen zich wel optrekken aan de veelbelovende prestatie van één speler in het bijzonder.

Charles De Ketelaere was voor de eerste keer basisspeler in de competitie en ontgoochelde allerminst. We hadden natuurlijk al staaltjes van zijn kunnen gezien in zijn invalbeurten en nu was de achtttienjarige middenvelder ook vanaf minuut één echt goed.

Met de complimenten van de coach

Op het digitaal huis van Club Brugge strooit coach Clement met bloemetjes naar zijn groeibriljant: "We hebben we er met Charles De Ketelaere een extra titularis bij. Dikke proficiat voor zijn match."