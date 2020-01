KBVB moet over de brug komen voor Martinez: "Dit is niet respectvol"

Roberto Martinez zijn contract loopt na het EK af en de KBVB wil graag door met hem als bondscoach. Al vinden ze bij zijn entourage dat ze dat niet meteen laten blijken. De bond heeft hem nog steeds geen - passend - nieuw voorstel gedaan.

Even ter herinnering: Martinez is intussen ook al anderhalf jaar technisch directeur van de KBVB zonder dat hij daar een extra vergoeding voor krijgt. Zijn jaarloon van 1 miljoen euro volstaat dus niet als ze hem wil houden. Dat liet zijn makelaar, Jesse De Preter, gisteren duidelijk weten.

“De bond zegt al maanden dat de onderhandelingen worden opgestart maar er is nog altijd niets concreet voorgesteld”, zei De Preter op de Franstalige nieuwszender LN24. “Dat is niet respectvol. Ik zeg hier niet dat hij drie tot vier keer meer moet gaan verdienen want hij kan eender waar vijf tot zes keer meer opstrijken. Het geld zal niet doorslaggevend zijn. Maar een aanmerkelijk beter salaris moet kunnen. Hij tekende in 2016 voor een salaris dat in het huidige topvoetbal onder de marktprijs is.”