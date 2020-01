Overbodige aanvaller van Watford kan oplossing zijn in zoektocht van Anderlecht naar offensieve versterking

Anderlecht is op zoek naar versterkingen, maar beschikt niet over grote bedragen om spelers naar België te lokken. Een huurtransfer kan dan weer wel.

Volgens het Britse The Athletic is Anderlecht een van de kandidaten om Isaac Success te huren van Watford. De Nigeriaanse flankspeler is op overschot bij de Hornets. Paars-wit wil hem huren, maar ook Cardiff City toont interesse.

Success werd in 2013 wereldkampioen met de U17 van Nigeria. In 2016 legde Watford 15 miljoen euro op tafel voor de flankaanvaller, maar zijn komst was geen schot in de roos. In totaal speelde hij 61 matchen voor Watford en daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij even veel assists.

Dit jaar viel de 24-jarige rechtspoot vier keer in in de Premier League, goed voor 50 speelminuten. De viervoudige international kan links, rechts en centraal in de aanval postvatten.