Wie is Torgeir Børven, de aanvaller waar Anderlecht achteraan zit?

Vrijdagnacht sluit de transfermarkt. Rest de vraag: doet RSC Anderlecht dat met een nieuwe aanvaller of niet?

Anderlecht wil er in ieder geval een nieuwkomer bij en heeft met Isaac Success en Torgeir Børven nog twee opties in zijn korf liggen.

Wie is die 28-jarige Noor die vorig seizoen topschutter werd in de Noorse competitie met liefst 21 doelpunten? We vroegen het aan Kristian Holtan van Telemarksavisa, een kenner van Odds.

Echte afwerker

"Hij is een echte afwerker. Hij weet waar hij moet staan en kan zijn kansen afwerken. Hij heeft een heel goede plaatsing en is vaak op de juiste plaats op het juiste moment."

"Hij wordt nog beter met de jaren. Verder is hij een heel serieuze kerel en hij leeft voor zijn werk", aldus Holtan. "Bij Twente had hij veel pech met blessures, of hij nu kan slagen in het buitenland is dan ook moeilijk te zeggen."