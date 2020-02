De X-factor van Club Brugge: fans en coaches zijn gek van Clinton Mata

Wesley Hoedt was zondag (nog steeds) boos op Didier Lamkel Zé. Die had quasi geen enkele geslaagde actie op zijn conto staan. De verdediger had gelijk, maar dat had nog een andere oorzaak. Clinton Mata is hem nog steeds uit zijn achterzak aan het vissen.

Het is een indicatie voor het seizoen dat de rechtse verdediger aan het spelen is. Philippe Clement heeft al verschillende keren zijn belang aangehaald. Mata is de X-factor van Club Brugge. Zowel aanvallend als verdedigend. Nu hij als centrale verdediger wordt uitgespeeld is dat eerste misschien wat minder geworden, maar verdedigend is hij een beest.

Meer nog, de enige nederlaag die Club Brugge dit seizoen leed, in Antwerp, gebeurde zonder Mata. Herinnert u zich nog dat Lamkel Zé die dag voor ravage zorgde op de rechterflank van Brugge? Kossounou - hoe talentvol die ook is - zag sterretjes. Clement haalde achteraf het ontbreken van Mata aan als één van de hoofdredenen.

Not in MY JUNGLE, NEver ! This one it’s for you supporters you deserve it.. #AllglorytoGOD pic.twitter.com/QHNik0A300 — Officiel ClintonMata (@ClintonMata19) February 3, 2020

Gisteren raakte Lamkel Zé amper een bal aan. Mata had ook de foto gezien die de Kameroener gedeeld had op zijn Instagram en maakte er een erezaak van. Mata - opgeleid als aanvaller - weet hoe spitsen denken en weet naar eigen zeggen "zo beter te anticiperen".

Of het nu in een defensie met vier of één met drie is... Mata maakt er zich niet druk om. Een godsgeschenk voor een trainer (Roberto Martinez polste ooit naar hem): hij doet gewoon wat hem gevraagd wordt en laat zich voor de rest niet gek maken door de lof. Maar 't is wel terechte lof.