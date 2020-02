Alexis De Sart: "Zoveel charisma in de kleedkamer, maar voor mij nodig om een stap te zetten"

Alexis De Sart is bezig aan een sterk seizoen bij Antwerp. Ondanks stevige concurrentie groeide de ex-speler van Standard uit tot vaste waarde in het team van Bölöni. Door zijn grote motor en werkkracht is De Sart enorm geliefd bij het Antwerp-publiek.

Al was het de voorbije zomer toch even wennen voor Alexis De Sart. Van het rustige Sint-Truiden naar de Bosuil: een serieuze stap, zeker ook wat betreft de persoonlijkheden in de kleedkamer. "Ik geef toe dat het de eerste keer wel intimiderdend was. Je vraagt je als buitenstaander af hoe het eraan toe zou gaan. Ik hoorde er meteen bij, het onthaal was super", vertelt De Sart in Sport/Voetbalmagazine.

"Al is het wel anders natuurlijk, met veel meer ervaring en charisma. Maar dit is voor mij een manier om een stap vooruit te zetten. Wanneer je Defour, Haroun, Mbokani, Bolat of een Mirallas naast je hebt, dan zwijg je en luister je. Er heerst enorm veel respect voor wat ze gepresteerd hebben en nog steeds presteren."

"Typische nummer 8"

Ook de voorkeurspositie van De Sart kwam ter sprake. "Een 6 die voor de verdediging blijft hangen en het vuile werk opknapt en harde duels aangaat, kan ik niet zijn. Een 10 ben ik ook niet, wel een typische 8. Ik recupereer heel wat ballen en ik ga ook gemakkelijk mee naar voren, wat me bevalt. Als box-to-box-speler komen mijn kwaliteiten voluit tot hun recht."