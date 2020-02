Hamdi Harbaoui jaagt op doelpunten in Qatar en klust bij als commentator bij matchen van... Eupen

De Gouden Stier stak hij vorig seizoen nog op zak bij Zulte Waregem, maar daarna zocht Hamdi Harbaoui andere oorden op. Nu scoort hij zijn goals in Qatar én is hij analist.

Hamdi Harbaoui verdedigt de kleuren van El Arabi, waar hij aan vier doelpunten zit na acht speeldagen. "We staan momenteel vijfde in de competitie en de top-4 is ons doel. Voor mij is het hier wel moeilijker spelen dan bij Essevee. Nu, in een 4-4-2, krijg ik minder ballen en voel ik me minder op mijn gemak. Ik scoor minder, maar speel meer in functie van de ploeg", legde de drievoudige topschutter van de Belgische competitie uit.

In Qatar gaat Harbaoui op zoek naar een nieuwe topschutterstitel, maar ook naast het veld staat hij niet stil. "Er is hier belangstelling voor alle competities en ik werk als raadgever en analist voor Alkass Sport Channel. Als ik tijd heb geef ik commentaar bij de wedstrijden van Eupen, een club die hier veel belangstelling geniet. Het is eens iets anders en het is nog leuk ook. Ik zou het niet erg vinden om hiermee door te gaan als ik mijn voetbalschoenen definitief ophang. Voetbal is mijn leven en dat mag zo blijven ook", besloot hij.