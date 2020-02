🎥 (Te) uitzinnig van vreugde? Newcastle-fan moet na 'helikoptertje' met edele delen strenge straf vrezen

Eén supporter in het bijzonder uitte zijn tomeloze vreugde wel op een zeer aparte manier. De man in kwestie haalde zijn geslachtsdeel boven en deed een 'helikoptertje'.

Niets ontsnapt aan de lens van de camera's in het stadion en dus krijgt het voorval ongetwijfeld nog een staartje. De FA is immers niet opgezet met het incident en startte een onderzoek. Een levenslang stadionverbod, zoals het even in het geruchtencircuit de ronde deed, wordt het niet, maar toch moet de man een zware straf vrezen.

That's messed up since we didn't see anything because of the cold night (hopefully 😅) #WeWillRememberYouPenicopter https://t.co/QDhO2Gzsly