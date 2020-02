Kristof D'Haene blij met de reactie van Kortrijk na de bekeruitschakeling: "En ook dat die assist op mijn naam kwam"

Geen play-off 1 meer in het vizier en ook geen degradatiezorgen meer voor KV Kortrijk en dus nog weinig om voor te spelen. Toch herpakten de Kerels zich knap na de bekeruitschakeling tegen Antwerp.

"Je bent een profvoetballer en dan moet je gewoon aan elke wedstrijd beginnen om ze te winnen", sprak Kristof D'Haene klare taal. "We willen nog zo hoog mogelijk eindigen, dus je kan het niet zomaar even laten gaan", zei hij na de 1-2 op het veld van Waasland-Beveren.

De linksachter had trouwens een groot aandeel in de Kortrijkse zege, want zowel bij de 0-1 als de 1-2 kroop hij in de rol van aangever. "De eerste (op Lepoint, nvdr.) was een hele mooie en bij de tweede trapt Julien (De Sart) hem fantastisch binnen. Leuk dat de assist dan op mijn naam komt. Maar uiteindelijk zijn de drie punten het belangrijkste en doen ook veel deugd", besloot hij.