Genk kan grote stap richting play-off 1 zetten, maar Antwerp-speler boezemt angst in: "Eens in balbezit is hij bijna niet af te stoppen"

KRC Genk trekt vrijdagavond naar de Bosuil voor een levensbelangrijk treffen in de strijd om Play-Off 1. De Limburgers tankten vertrouwen met een overwinning tegen het sterke Charleroi, en wil bevestigen tegen Antwerp.

Met nog zes wedstrijden voor de boeg kan blauw-wit immers een uitstekende zaak doen. Mits winst loopt Genk zes punten uit op Anderlecht, KV Mechelen en Zulte Waregem. Dat wordt niet makkelijk, bij Antwerp is de beste spits uit de Jupiler Pro League namelijk weer klaar voor de strijd.

Bekertrauma

Wolf weet dat hij het verschil kan maken: "Ik vind het altijd gevaarlijk om iemand dé beste spits te noemen, maar Mbokani komt heel erg in de buurt", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Bij elke gevaarlijke actie is hij betrokken. Eens in balbezit is hij bijna niet af te stoppen, zo sterk is hij. We moeten ons focussen op het afsnijden van de toevoer. Tijdens ons bekerduel tegen Antwerp lukte dat niet zo goed, Mbokani scoorde toen tweemaal."