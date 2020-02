Moeilijke contractbesprekingen? Sinan Bolat is einde contract bij Antwerp, maar heeft duidelijke reactie in huis na #ANTCHA

Sinan Bolat is deze zomer einde contract bij Antwerp. Voorlopig is er nog geen contractverlenging uit de bus gekomen. En dus is het nog maar de vraag waar de toekomst van de goalie ligt.

Coach Bölöni had eerder deze week nog aangegeven dat hij hoopt op een oplossing tussen de club en Bolat en dat hij het jammer vindt dat club en doelman er voorlopig nog niet zijn uitgekomen.

Dankbaar

"We moeten het niet opnieuw oprakelen", vond de goalie zelf na een nette prestatie tegen Charleroi. "Ik doe ook gewoon maar mijn job. En dat zal niet veranderen of ik hier nu nog vier maanden of nog vier jaar een contract zou hebben."

"Ik zal tot het einde van het seizoen mijn werk doen en belangrijk zijn voor de ploeg. Dat is het enige dat ik kan doen. Antwerp heeft me de kans gegeven me opnieuw te tonen in België en daar ben ik ze dankbaar voor."