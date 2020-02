Thibaut Peyre : "Na de heenmatch dacht ik dat Anderlecht kampioen zou worden"

KV Mechelen was een van de eerste ploegen die mocht aantreden tegen Anderlecht. Na een zware match werd het toen 0-0. Dat KV Mechelen met nog enkele speeldagen te gaan boven paars-wit zou staan, durfde men in Mechelen niet dromen.

Na de wedstrijd relativeerde Thibaut Peyre, die een solide wedstrijd speelde, de situatie van Anderlecht. "Of POI nu voorbij is voor hen? Dat durf ik niet zeggen. Er zijn nog steeds twaalf punten te verdienen. We mogen hen niet beoordelen op deze wedstrijd, ze speelden immers een helft met tien mensen", aldus Peyre.

"Ik herinner me de wedstrijd in Anderlecht nog goed. Ze hadden twee op negen en ik zei na die wedstrijd dat ze kampioen zouden spelen. Het was mooi om naar te kijken, ze kwamen steeds onder onze pressing uit. We liepen er achter de feiten aan. Voor ons was dat gelijkspel een ongelooflijk goed resultaat."

Na 26 speeldagen telt promovendus KV Mechelen drie punten meer dan dat Anderlecht.

"Het kan inderdaad verkeren. Misschien dat het bij hen vaak te mooi is en te weinig efficiënt. Maar ik blijf erbij: het is een sterke ploeg. In voetbal weet je nooit, misschien geraken ze alsnog in POI", besluit Peyre.