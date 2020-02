Anderlecht bindt Doku langer aan zich: "Als jonge speler kan je nergens beter zijn"

Jérémy Doku is dit seizoen één van de lichtpuntjes bij Anderlecht. De zeventienjarige flankaanvaller heeft nu zijn contract verlengd.

Doku kwam dit seizoen al 22 keer in actie voor de paars-witte hoofdmacht. Zijn huidige verbintenis liep in de zomer van 2021 af, maar Anderlecht is er dus in geslaagd die te verlengen. Doku tekende een nieuw -en wellicht verbeterd- contract tot 2022.

"Als jonge speler kan je nergens beter zijn dan bij Anderlecht", vertelde Doku op de clubsite. "Hier krijg je de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau. Elke dag leer ik iets bij van ervaren coaches en spelers met een indrukwekkende carrière zoals Vincent Kompany en Nacer Chadli. Dit is een weloverwogen en logische stap in mijn nog jonge loopbaan."