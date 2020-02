Oostends jeugdproduct Jelle Bataille gevolgd door meerdere eersteklassers, waaronder KAA Gent

Hoe KV Oostende er volgend jaar zal uitzien onder de Amerikaanse investeerders is momenteel nog een groot vraagteken. Zal dat met of zonder Jelle Bataille zijn? Want de flankspeler wordt gevolgd door meerdere eersteklassers.

Jelle Bataille heeft zich in de kijker gespeeld van meerdere eersteklassers. Dat meldde Het Nieuwsblad dinsdagochtend. De interesse van KAA Gent in de rechterflankspeler die zowel op de back als offensief uit de voeten kan zou het meest concreet zijn.

Bataille is nog maar 20 jaar, maar dit is al zijn derde seizoen op het hoogste niveau. Het jeugdproduct van Oostende debuteerde in play-off 2 in 2018 en zit ondertussen al aan 52 officiële matchen voor de kustploeg. Dit jaar is hij basisspeler en zit hij aan twee goals en twee assists in 23 optredens.

Wie Bataille wil wegplukken bij KVO zal toch in de buidel moeten tasten. In tegenstelling tot vele andere spelers is hij aan het einde van dit seizoen niet einde contract. Zijn verbintenis loopt nog tot medio 2022.