Nederlandse bondsvoorzitter laat zich voorzichtig uit over BeNeLiga: "Logisch dat de grote ploegen het willen onderzoeken"

De BeNeLiga, een hervorming van de Belgische en Nederlandse competitie waarbij een kampioenschap wordt gemaakt met de beste ploegen van beide landen, gat niet alleen in België over de tongen. Bij onze noorderburen liet de nieuwe bondsvoorzitter zich uit over het thema.

Just Spee is sinds december 2019 aan de slag als bondsvoorzitter en liet zich bij Voetbal International voorzichtig uit over de BeNeLiga. "Het is een initiatief van vijf Belgische en zes Nederlandse clubs", gaf Spee aan. Geen initiatief dus van de Nederlandse voetbalbond. "In een eerste rapport zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven."

"Ik snap de gedachte van de initiatiefnemers (Belgische G5 en Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, Utrecht en Vitesse, nvdr.) wel, want de top van Europa loopt steeds verder weg. Door zoiets groot te doen ga je een brug over, die je niet meer terug over kan. Als je het doet, moet het ook goed zijn", ging Spee verder.

"De Eredivisie is niet statisch, dus moet het BeNeLiga-verhaal vergeleken worden met de Eredivisie van de toekomst. We moeten ons afvragen waar de Eredivisie over een paar jaar zou staan zonder een BeNeLiga", besloot de bondsvoorzitter, die het met andere woorden logisch vindt om de piste te onderzoeken.