Anderlecht zou virtueel vierde zijn met punten onder Vercauteren: "Het zijn niet mijn punten die tellen..."

Welk gezicht van Anderlecht gaan we zaterdag zien op de Freethiel. Dat van tegen Eupen? Of dat van tegen KV Mechelen? Die lijken zelfs niet op elkaar. Frank Vercauteren hoopt uiteraard op het eerste.

Want na Eupen was hij - relatief - tevreden. "Het resultaat, de manier waarop... dat moeten we onthouden. Maar we hebben nog werkpunten gezien. Er zijn zaken die collectief en individueel voor verbetering vatbaar zijn. Een paar jongens konden beter en het tegendoelpunt was vermijdbaar."

Intussen werd er berekend dat Anderlecht met de punten onder Vercauteren vierde had gestaan. "Ja maar, het zijn niet de punten van Franky, het zijn de punten van Anderlecht die tellen. We proberen elke week de lat hoger te leggen. En het is niet dat het een onbereikbare lat is hé. Er is nog ruimte voor verbetering."

Een negen op negen is wel noodzakelijk. "Dat weten we. Daarvoor zullen we kwaliteit op alle vlakken moeten tonen. Dan zullen we zien hoe ver we geraken. De jongeren hebben daar evenveel verantwoordelijkheid in als de ouderen. Ik zou niet weten waarom er een onderscheid moet gemaakt worden."