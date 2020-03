Ticket voor play-off 1, makkelijke zege en toch flink wat punten van kritiek: "Erg slechte tweede helft"

Antwerp had redenen genoeg om feest te vieren na de 3-1 overwinning tegen KV Oostende. De Great Old boekte een makkelijke zege en deelname aan play-off 1 werd veiliggesteld. Toch klonk er na de match kritiek.

Dat Lior Refaelov en Laszlo Bölöni tevreden waren met de zege en de tweede opeenvolgende deelname aan play-off 1 kon u HIER al lezen. Ook over iets anders dachten ze hetzelfde: het niveau van de tweede helft.

"We zijn de focus kwijt geraakt, misschien wel omdat het te gemakkelijk ging. Dat mag niet gebeuren. Zeker niet bij een club als Antwerp, waar er voor elke morzel grond gevochten moet worden", was er ruimte voor zelfkritiek bij Refaelov.

Slecht gevoel

"We hadden het onszelf nog makkelijker kunnen maken door het voor de rust al af te maken. De tweede helft was gewoon erg slecht van onze kant. Onherkenbaar in vergelijking met de zaken waar we op trainen. Daar houdt ik toch een beetje een slecht gevoel aan over", besloot hij.

Laszlo Bölöni deelde dat gevoel. "We leden veel te veel dom balverlies. Oké, we kwamen niet echt in de problemen, maar toch. De tegenstander heeft bij 2-0 niets te verliezen en bij een tegengoal kan de stemming heel snel omslaan", besefte de Roemeen dat het ook anders had kunnen uitdraaien.