'Kleine' ploegen hopen op Anderlecht of Genk, anders is play-off 2 gewoon helemaal verlieslatend

Anderlecht, Genk of KV Mechelen speelt play-off 1. Twee van de drie ploegen zijn dus veroordeeld tot play-off 2. Een ramp voor topclubs Genk en Anderlecht, maar bij de kleinere ploegen wrijven ze zich alvast in de handen.

Play-off 2 is soms een doodse bedoening qua bezoekersaantallen. Voor de kleinere clubs zou het dus een zegen zijn indien Anderlecht of Genk eens op bezoek kwam. Het zou de opbrengsten in ieder geval al voor één match serieus opkrikken. Clubs als Lommel en Beerschot hopen alvast dat ze een aantrekkelijke affiche gaan krijgen.

Want voor pakweg Beerschot-Eupen krijg je zelfs het fanatiek publiek op het Kiel niet warm. Lommel-Oostende gaat ook geen voltreffer zijn voor de thuisploeg, waar ze alvast hopen dat Anderlecht of Genk in hun reeks terechtkomt. Een Limburgs onderonsje of Vincent Kompany die eens in het Soevereinstadion komt spelen. Van dat laatste hadden ze nooit meer durven dromen.

Vrees in 'kleine' poules

De vrees in de andere groepen is intussen groot door de nieuwe format. In reeks C en D krijgen ze financieel sowieso niet de beste affiches. Op dit moment zijn dat:

Groep C: Zulte Waregem, STVV, Virton, Union

Groep D: Kortrijk, Moeskroen, Westerlo, OH Leuven

Zulke onderlinge wedstrijden kunnen zelfs verlieslatend zijn. Vorig seizoen waren er heel wat wedstrijden die het met minder dan 2.000 supporters moesten doen. Daar haal je de kosten niet uit. Stewards, elektriciteit, organisatie, manuren, spelerspremies... Dat loopt al heel makkelijk op. Een wedstrijd tegen Anderlecht of Genk betekent dus al een serieuze boost.